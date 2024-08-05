''Drift''çi trafik magandası vatandaşı çileden çıkardı
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Bursa'da sokakta dakikalarca aralıksız drift atan otomobil vatandaşı çileden çıkardı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası belirsiz bir otomobil sokak üzerinde dakikalarca drift attı. Çevrede bulunan vatandaşların uyarısına da aldırış etmeyen sürücü, drift atmaya devam etti. Bir süre bu şekilde drift atan sürücü hızla bölgeden uzaklaşarak izini kaybettirdi.
İHA
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