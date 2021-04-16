Dua etmek için gittiği mezarlıkta oğlunun cesedini buldu

İzmit'te 3 gündür kendisinden haber alınamayan şahıs, dua etmek için aile mezarlığına giden babası tarafından mezarlar arasında ölü bulundu.

İzmit’te 3 gündür oğlu Muammer M.’den (36) haber alamayan Erkan M., 6 ay önce doğum sırasında hayatını kaybeden torununa dua etmek için bu sabah Bağçeşme Mezarlığ’na gitti. Erkan M., oğlu Muammer’i yerde yatarken hareketsiz buldu, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, başından tabancayla vurulan Muammer M.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Muammer M.’nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, psikolojik sıkıntıları olduğu ifade edin Muammer M.’nin intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.

DHA