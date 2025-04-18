Antalya'nın Kepez ilçesindeki Düden Çayı'nda erkek cesedi bulundu. Cesedin 15 gün önce aynı bölgede kaybolan Y.B.'ye (35) ait olabileceği düşünülüyor.

Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Hanımeli Sokak'taki Düden Çayı'na su teresi toplamak için öğle saatlerinde botla giren S.K., çayda ceset görünce eşine söyledi. Çift, polise haber verdi. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ceset, çağrılan dalgıç polisler tarafından çıkartıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cansız beden, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ekipler, üzerindeki kıyafetlerden cesedi bulunan kişinin 15 gün önce aynı bölgede kaybolan ve günlerce Yukarı Düden Çayı'nda aranan kaynak ustası Y.B. olabileceği üzerinde duruyor.

Olay anını anlatan S.K., "Eşimle çaya gelip, botla su teresi topluyordum. O sırada gözüme çarptı ceset. Şüphelendim ceset olduğuna dair, yüzü yanıktı, emin de olamadım. Emin olabilmek için biraz yanına yaklaştım ama çok yaklaşamadım" dedi.

DHA