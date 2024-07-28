Düğün çıkışı facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yeni haftanın hava durumu belli oldu

1 Eylül'e kadar ücretsiz: Kapısında metrelerce kuyruk oluştu

Türk olimpiyat takımının ''pijamaya'' benzeyen kıyafetleri için yeni lkarar

AK Parti ve MHP ''vergi ödemeyen şirketler araştırılmasın'' dedi

Yüksek Askeri Şura toplanıyor: Orgeneralliğe terfi için 5 isim sırada

93 yaşındaki Rahmi Koç dans şovu ile gençlere taş çıkardı

Türkiye'de bir ilk: 8 öğrenci YKS'ye yeniden girdi

Real Madrid, Arda Güler için kararını verdi

Erdoğan'dan İsrail'e operasyon mesajı: ''Libya'ya, Karabağ'a nasıl girdiysek buraya da gireriz''

Otomobil alacaklara 1 milyon TL'ye varan ÖTV indirimi müjdesi

Otel ile anlaşıp turistleri dolandıran taksiciye suçüstü

Erbakan, Erdoğan'ı çok kızdıracak: ''Bizim oylarımızla Cumhurbaşkanı oldu''