Düğün çıkışı facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Batman'da düğünden çıkan kalabalığa sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir TIR çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i bebek 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Batman'da kontrolden çıkan tır, düğün töreni çıkışında davetlilerin arasına daldı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i bebek 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
DHA / İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol