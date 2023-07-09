Düğün dönüşü korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Düğün için gittikleri İstanbul'dan Erzurum'a dönen minibüs, Erzincan-Sivas kara yolunda şarampole devrildi. Korkunç kazada 4 kişi öldü 10 kişi yaralandı.

Erzincan'da Süleyman Ö. idaresindeki minibüs, Erzincan-Sivas kara yolunun 40. kilometresi Sakaltutan Geçidi mevkisinde şarampole devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 ÖLÜ, 10 YARALI

Kazada, sürücü ile minibüsteki Mukaddes K, Erkan K. ve Mehmet K. öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

DÜĞÜN İÇİN GİTMİŞLER

Minibüstekilerin, düğün için gittikleri İstanbul'dan Erzurum'a döndükleri öğrenildi.