Düğün günü gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı

Düğün için saçını yaptıran gelinin kuaför ücretine itiraz eden damat ve akrabaları, kuaför ve çalışanlarına saldırdı.

Olay, cumartesi günü Bülbülzade Mahallesi'nde meydana geldi. Melisa Güner'in işlettiği kuaföre gelen gelin M.G.'nin saç ve makyajı yapıldı. Gelinin hazır olmasının ardından kuaföre gelen damat Y.G. ile Melisa Güner arasında iddiaya göre ücret nedeniyle tartışma çıktı. Daha önce anlaştıkları ücretten 120 TL daha fazla para talep eden Güner'e olumsuz yanıt veren damat Y.G., anlaştıkları parayı ödeyip ayrıldı. Bir süre sonra düğün arabasıyla yeniden kuaföre gelen Y.G. ile beraberindeki 3 kişi, ekstra ücret nedeniyle yeniden tartıştı ve Güner ile yanındakilere tekme tokat vurmaya başladı.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Arbedeyi görenlerin ihbarıyla kuaföre çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin araya girmesiyle son bulan kavgada yaralanan 5 kişi sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Darp raporu alan kuaför çalışanları, kendilerine saldıran damat ve akrabalarından şikayetçi oldu.

Polisin gözaltına aldığı 4 kişi, ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.



"ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUM"

Çalışanları ile saldırıya uğradıklarını ve tekme tokat dövüldüklerini söyleyen kuaför Melisa Güner, şöyle konuştu:

"Biz yan tarafta gelinlik alanlara kuaför olarak paket sunup saç ve makyaj hizmeti veriyoruz. Gelin bizi arayıp, düğün öncesi ağda salonumuzun olup olmadığını sordu, ben de salonumuzun olduğunu fakat verilen paketin dışında ekstra ücrete tabi olduğunu söyledim. Kabul ettiler, burada işlemleri tamamladık ve mutlu şekilde çıktılar. Çıkarken damada hesap olduğunu söyledim. Daha sonra damat arkadaşına yönlendirdi, arkadaşı da telefonla damadın babası ile konuşup bana verdi ve ücreti daha sonra vereceklerini söyledi. Daha sonra kayınbaba gelip sinirlendi, 'Size bu kadar yeter' diyerek ekstra olan ücreti kesip parayı verdi. Ben de 'Emeğimin karşılığını siz belirleyemezsiniz bu parayı da alın hediyemiz olsun' dedim. Ekstra tutan miktar 120 TL'ydi onu kabul etmedi. Daha sonra buradan ayrıldılar. Bir süre sonra gelinlikte sıkıntı var diyerek buraya geldiler. İçeride bahane üreten akrabaları bana vurmaya çalıştı. Çalışanlar ayırmaya gelince dışarıdan çok sayıda erkek gelerek bize saldırdılar. Kafamı kaldırdığımda silahların dipçikleri ile çeneme ve yüzümüze vurdular. Bizi ayırmaya gelenleri de darbettiler. Daha sonra ambulans ve polis geldi. Ambulansla gelip bizi hastaneye kaldırdılar ve darp raporu aldık. Gözaltına alınmışlar ve serbest bırakılmışlar. O kadar erkek iş yerimize gelerek beni ve çalışan kadınları darbettiler. Ben adaletin yerini bulmasını ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum."

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Damat ile akrabalarının kuaför Melisa Güner ve çalışanlarına saldırma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, düğün arabası ile gelen damat ve yakınlarının, iş yerindekilere yumruk ve tekmelerle vurduğu anlar yer aldı.