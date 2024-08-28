Düğün konvoyu birbirine girdi: Yaralılar var
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Van-Erciş karayolunda düğün konvoyundaki 8 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
Van-Erciş-Muradiye yol ayrımında Erciş istikametinden gelen düğün konvoyundaki 8 araç birbirine girdi.
Zincirleme trafik kazasında 8 kişi hafif yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri bazı yaralılara olay yerinde müdahale ederken, bazıları ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak ayakta tedavileri yapıldı.
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı.
İHA
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