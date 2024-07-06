  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Düğün sonrası silahlar patladı: 1 yaralı

Düğün sonrası silahlar patladı: 1 yaralı

Düğün sonrası silahlar patladı: 1 yaralı
Güncelleme:

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düğün sonrası çıkan kavgada bir kadın silahla vurularak yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Gazipaşa Mahallesi Yılmaz Caddesi TOKİ Sosyal Konutlar mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, düğünden sonra aralarında daha öncesinde husumet bulunduğu öğrenilen taraflar arasında kavga çıktı.

Olay esnasında A.A. (42) isimli kadın, göğüs kısmına isabet eden mermi ile yaralandı. Kendi imkanları ile Sapanca Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralı kadın, buradaki müdahalesinin ardından Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kavganın ardından harekete geçen polis ekipleri konuya ilişkin 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İHA

Etiketler sakarya Sapanca düğün kavga
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Genç kadın, kovulduğu işyerini satın aldı Genç kadın, kovulduğu işyerini satın aldı Zammı 6 TL geri çektiler: Bir sigara grubuna indirim geldi Zammı 6 TL geri çektiler: Bir sigara grubuna indirim geldi Saat belli oldu: Sağanak yağışlar bu illerimizi çok fena vuracak Saat belli oldu: Sağanak yağışlar bu illerimizi çok fena vuracak İstanbul'da koşa koşa intihar: Genç kızı kimse tutamadı İstanbul'da koşa koşa intihar: Genç kızı kimse tutamadı Canlı yayınında bozkurtlu protesto Canlı yayınında bozkurtlu protesto Çok sayıda ilimizde gökyüzünde görenleri heyecanlandıran ışık huzmesi Çok sayıda ilimizde gökyüzünde görenleri heyecanlandıran ışık huzmesi Bakan Şimşek imzayı attı: İşte yeni memur ve memur emeklisi maaşları Bakan Şimşek imzayı attı: İşte yeni memur ve memur emeklisi maaşları TBMM'ye ''bozkurt Türklerin ulusal sembolü olsun'' teklifi TBMM'ye ''bozkurt Türklerin ulusal sembolü olsun'' teklifi Kriptodaki çöküşün altından bedava Bitcoin çıktı Kriptodaki çöküşün altından bedava Bitcoin çıktı Aldatılan genç kızdan kanlı intikam: Önce darp etti ardından bıçakladı Aldatılan genç kızdan kanlı intikam: Önce darp etti ardından bıçakladı
Bengü ''Ne mutlu Türküm diyene'' dedi, pet şişe yağdı Bengü ''Ne mutlu Türküm diyene'' dedi, pet şişe yağdı TFF Başkanı Büyükekşi hakkında olay iddia: Servis edilip, silindi TFF Başkanı Büyükekşi hakkında olay iddia: Servis edilip, silindi