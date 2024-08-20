Düğün yolunda facia: Aynı aileden 4 kişi öldü

Batman'da TIR ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi, hayatını kaybetti. Ölen çiftin, kızlarının düğünü için Mardin'e gitmek üzere yola çıktıkları belirtildi.

Kaza, öğle saatlerinde Batman-Kozluk kara yolu Samanyolu köyü mevkisinde meydana geldi. M.Ş.A. (45) yönetimindeki TIR ile M.İ. (52) yönetimindeki kamyonet, çalışma nedeniyle tek şeride düşen yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazada aynı aileden M.İ., R.İ., N.İ. (18) ve M.G., hayatını kaybetti. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın da kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Cenazeler otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.





M.ve R.İ.'nın, kızlarının düğünü için Mardin'in Nusaybin ilçesine gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Kazada hafif yaralanan sürücü M.Ş.A. tedavisinin ardından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.