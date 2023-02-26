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Düğün yolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Düğün yolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde, düğünde giden otomobilin TIR'a çarpmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Akhisar-Gördes karayolu Dingiller Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Düğün törenine katılmak için Akhisar'dan Gördes istikametine gitmekte olan Halil İbrahim Y. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen A.Y yönetimindeki tır kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan otomobil sürücüsü Halil İbrahim Y. (51) olay yerinde hayatını kaybetti. Öte yandan otomobilde yolcu konumunda bulunan E.Y. ve F.Y.'nin  yaralandığı bildirildi. Durumlarının ağır olduğu öğrenilen yaralılar ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken TIR sürücüsü A.Y, gözaltına alındı. 

DHA

Etiketler manisa düğün trafik kazası
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