Düğün yolunda korkunç kaza: Yanarak can verdiler

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yanan otomobilde aynı aileden 3 kişi can verdi. Kazada 1 kişi ise yaralandı.

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması nedeniyle 3 kişi yanarak öldü, bir kişi yaralandı.

S.E.’nın kullandığı otomobil, Karacaören köyü mevkisinde, yakınlarının düğünü için yola çıkan Z.O. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada Zafer Oktay yönetimindeki otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Gümüşhacıköy İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç, kullanılamaz hale geldi.

Sağlık ekipleri, sürücü Z.O. ile eşi E.O. ve annesi S.O.’ın aracın içinde yanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralan sürücü S.E. ise ambulansla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, kaza yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. (AA)