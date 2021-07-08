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Düğünde dans ederken fenalaşan 15 yaşındaki İrem'den kötü haber

Düğünde dans ederken fenalaşan 15 yaşındaki İrem'den kötü haber

Antalya'da ailesiyle gittiği düğünde fenalaşan 15 yaşındaki İrem K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dans ederken bir anda bayılan ve sonrasında hastaneye kaldırıldığı belirtilen K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DANS EDERKEN BAYILDI, BİR DAHA KALKAMADI

Kahreden olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesindeki bir düğün salonunda meydana geldi.

Ailesi ile komşularının düğününe giden İrem K., sahneye çıkıp, dans etmeye başladığı sırada düşüp, aniden bayıldı.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Kısa süre içinde gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan İrem K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hastaneden alınan K.'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Cenazeyi almaya gelen yakınları, gözyaşlarını tutamadı. Burada yapılan otopsinin ardından morgdan alındığı K.'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Kırıkkale'ye gönderildi.

Etiketler düğün irem
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