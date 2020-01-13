Düğünde dehşet ! Damadı kardeşi vurmuş

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, açık alanda yapılan düğünde bazı davetliler, havaya rastgele ateş açtı. Halay çekerken, başından vurulan damat Mehmet Y. (25), ağır yaralandı. Mehmet Y.'nin vurulmasına neden olan kişinin, kardeşi Hüseyin Y. olduğu ortaya çıktı.



Olay, dün gece, ilçeye bağlı kırsal Ekenek Mahallesi'nde meydana geldi. Akrabası ile evlenen Mehmet Y.'ın açık alanda yapılan düğününe katılan bazı davetliler, halay sırasında, tabancayla havaya rastgele ateş açtı. Bu sırada Mehmet Y., başından vurularak, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı olduğunu belirlediği Mehmet Y.'yi ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Mehmet Y.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Damadın vurulmasıyla düğün yarıda kesildi. Jandarma ekipleri ise havaya ateş açanları ve Mehmet Y.'nin yaralanmasına neden olan kişiyi belirleyerek, yakalamak için çalışma başlattı.



KURŞUN, KARDEŞİNİN TABANCASINDAN ÇIKMIŞ

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, düğününde başına maganda kurşunu isabet etmesiyle ağır yaralanan damat Mehmet Y.'nin vurulduğu ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, görüntülerden, damadın vurulmasına neden olan kişinin, kardeşi Hüseyin Y. olduğunu belirledi. Bunun üzerine Hüseyin Y., gözaltına alındı.





Düğünde, cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülere göre, damat Mehmet Y. gelin arabasının yanında dururken, kendisine doğru gelen kardeşi Hüseyin Y. de kadın ve çocukların da bulunduğu açık alanda tabancayla havaya peş peşe ateş açtı. Bu sırada tabancadan çıkan kurşunlardan biri, damat Y.’ın başına isabet etti. Bir anda kanlar içinde yere yığılan Y., yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası panik yaşanırken, düğün de yarıda kesildi.



Damadın vurulma anına ait kamera kayıtları, Y. ailesinin evinin ahırına gizlenmiş bulundu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Hüseyin Y., İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.