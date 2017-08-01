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  4. 01 Ağustos 2017 09:18

Düğünde dehşet !

Aydın'da aralarında husumet bulunan iki grup düğünde karşılaşınca ortalık karıştı.

Düğünde dehşet !
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Aydın'ın İncirliova İlçesindeki düğüne eğlenmeye gelen A.Ö. ve E.Y. ile aralarında husumet olduğu iddia edilen Erkan K., Özgür A., Kazım A. ve Bayram G. arasında kavga çıktı.

Çıkan kavga kısa sürede büyüdü. A.Ö. ile E.Y. yanlarında getirdiği bıçaklarla Erkan K., Özgür A., Kazım A. ve Bayram G.'yi çeşitli yerlerinden yaraladı.

Kavgada bıçaklanan 4 kişiden akan kanlar sandalyelere bulaşırken, düğüne gelen davetliler arasında panik yaşandı. Sokakta yapılan düğündeki davetliler ise dağıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aydın'da çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Özgür A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olaydan sonra kaçan A.Ö. ve E.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

aydın , kavga , düğün
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