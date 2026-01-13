  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Düğünde dehşet! Maganda kurşunu davulcuyu buldu

Düğünde dehşet! Maganda kurşunu davulcuyu buldu

Güncelleme:

Şanlıurfa'da sokak düğününde havaya ateş açan kişinin silahından çıkan kurşun davulcunun koluna isabet etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün Karaali Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak düğününde havaya ateş açmak isteyen kişinin silahından çıkan kurşun, ismi öğrenilemeyen davulcunun koluna isabet etti. Yaralandığını fark eden davulcu, panik içinde davulu yere bırakıp çevredekilerden yardım istedi. Düğünde panik yaşandı, kolu kanlar içinde kalan davulcuya davetliler müdahale etti. Yaralı davulcu, daha sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar, düğündeki davetlinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Jandarma ekipleri, davulcunun yaralanmasına neden olan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Bir dönemin reyting rekortmeni Alemin Kıralı'nın Oben'ini gören tanıyamadı
Bir dönemin reyting rekortmeni Alemin Kıralı'nın Oben'ini gören tanıyamadı
Genç kadının şüpheli ölümünde ''gönül ilişkisi'' şüphesi!
Genç kadının şüpheli ölümünde ''gönül ilişkisi'' şüphesi!
Tapuda yeni dönem: Parayı yatırmadan tapu alınamayacak: İşte Güvenli Ödeme Sisteminin detayları
Tapuda yeni dönem: Parayı yatırmadan tapu alınamayacak: İşte Güvenli Ödeme Sisteminin detayları
Yol ortasında dehşet anları: Beş kişi tarafından öldüresiye dövüldü
Yol ortasında dehşet anları: Beş kişi tarafından öldüresiye dövüldü
Bilal Erdoğan, TÜGVA'nın turnuvasına katılan milli futbolcuları eleştirdi
Bilal Erdoğan, TÜGVA'nın turnuvasına katılan milli futbolcuları eleştirdi
Kibariye'nin Seda Sayan itirafına Seda Sayan'dan olay yanıt
Kibariye'nin Seda Sayan itirafına Seda Sayan'dan olay yanıt
Donduran soğuklara, kara veda edin... Hava sıcaklıkları hızla artacak!
Donduran soğuklara, kara veda edin... Hava sıcaklıkları hızla artacak!
''Lüks araç sahibi oldum'' diye sevinirken dert sahibi oldu; başına gelmeyen kalmadı!
''Lüks araç sahibi oldum'' diye sevinirken dert sahibi oldu; başına gelmeyen kalmadı!
Etiketler Şanlıurfa sokak düğünü davulcu maganda
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ramazan ayı başlıyor; 2026 yılı fitre miktarı belli oldu! Ramazan ayı başlıyor; 2026 yılı fitre miktarı belli oldu! Kanser tedavisinde yeni bir çağı başlatan Prof. Dr. Aziz Sancar tarih verdi Kanser tedavisinde yeni bir çağı başlatan Prof. Dr. Aziz Sancar tarih verdi Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun da aralarında olduğu 6 ünlü isim daha gözaltında! Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun da aralarında olduğu 6 ünlü isim daha gözaltında! Bunu da gördük... Okulda Ülkü Ocakları tanıtımı yapıldı! Bunu da gördük... Okulda Ülkü Ocakları tanıtımı yapıldı! Ünlü şarkıcıdan İran çağrısına gelen tepkilere çok sert yanıt: ''Filistin deyip, Gazze deyip...'' Ünlü şarkıcıdan İran çağrısına gelen tepkilere çok sert yanıt: ''Filistin deyip, Gazze deyip...'' Tapuda yeni dönem: Parayı yatırmadan tapu alınamayacak: İşte Güvenli Ödeme Sisteminin detayları Tapuda yeni dönem: Parayı yatırmadan tapu alınamayacak: İşte Güvenli Ödeme Sisteminin detayları İstanbul'da adliyede silahlı saldırı: Bir savcı, eski eşi olan hakimi vurdu! İstanbul'da adliyede silahlı saldırı: Bir savcı, eski eşi olan hakimi vurdu! Bilal Erdoğan, TÜGVA'nın turnuvasına katılan milli futbolcuları eleştirdi Bilal Erdoğan, TÜGVA'nın turnuvasına katılan milli futbolcuları eleştirdi Günlerdir kayıp olan genç kızın ormanda cesedi bulundu Günlerdir kayıp olan genç kızın ormanda cesedi bulundu Erdoğan talimat verdi! Çığ gibi büyüyen tehlikeye karşı harekete geçildi Erdoğan talimat verdi! Çığ gibi büyüyen tehlikeye karşı harekete geçildi
''Lüks araç sahibi oldum'' diye sevinirken dert sahibi oldu; başına gelmeyen kalmadı! ''Lüks araç sahibi oldum'' diye sevinirken dert sahibi oldu; başına gelmeyen kalmadı! Genç kadının şüpheli ölümünde ''gönül ilişkisi'' şüphesi! Genç kadının şüpheli ölümünde ''gönül ilişkisi'' şüphesi! Altın ve gümüşten yeni rekorlar geldi İslam Memiş hedef verip yatırımcıları uyardı Altın ve gümüşten yeni rekorlar geldi İslam Memiş hedef verip yatırımcıları uyardı Yeni bölümü yılan hikayesine dönen Eşref Rüya için karar verildi Yeni bölümü yılan hikayesine dönen Eşref Rüya için karar verildi İktidara bir bardak soğuk su, muhalefete ders veren anket sonucu açıklandı İktidara bir bardak soğuk su, muhalefete ders veren anket sonucu açıklandı Bir dönemin reyting rekortmeni Alemin Kıralı'nın Oben'ini gören tanıyamadı Bir dönemin reyting rekortmeni Alemin Kıralı'nın Oben'ini gören tanıyamadı Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama Emeklilerin dört gözle beklediği bayram ikramiyesi zammı için kötü haber geldi Emeklilerin dört gözle beklediği bayram ikramiyesi zammı için kötü haber geldi Donduran soğuklara, kara veda edin... Hava sıcaklıkları hızla artacak! Donduran soğuklara, kara veda edin... Hava sıcaklıkları hızla artacak! Kibariye'nin Seda Sayan itirafına Seda Sayan'dan olay yanıt Kibariye'nin Seda Sayan itirafına Seda Sayan'dan olay yanıt