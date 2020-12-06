Düğünde geline altın ve para yerine bakın ne taktılar!

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Nevşehir'deki bir düğünde geline takı yerine takılan rende ve mantı süzgeci, davetlileri şoke etti. Gelinin dayısının takıları, herkesi güldürdü.
Hayrete düşüren takılar, davetlileri hem şoke etti hem de güldürdü.
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