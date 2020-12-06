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  4. 06 Aralık 2020 13:33

Düğünde geline altın ve para yerine bakın ne taktılar!

Nevşehir'deki bu düğünde geline altın veya para yerine rende ve mantı süzgeci takıldı.

Düğünde geline altın ve para yerine bakın ne taktılar!
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Nevşehir'deki bir düğünde geline takı yerine takılan rende ve mantı süzgeci, davetlileri şoke etti. Gelinin dayısının takıları, herkesi güldürdü.

Hayrete düşüren takılar, davetlileri hem şoke etti hem de güldürdü.

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