Düğünde istek parça kavgasında kan aktı: Yaralılar var
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Kayseri'de bir düğünde istek parça yüzünden çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir düğünde, iddiaya göre iki grup arasında istek parça yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kalabalığa rastgele pompalı tüfekle ateş açıldı.
4 KİŞİ YARALANDI
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tüfekten çıkan saçmalardan yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
3 GÖZALTI
Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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