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Düğünde kuzen dehşeti: 1 ölü

Düğünde kuzen dehşeti: 1 ölü
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Niğde'de bir düğünde çıkan tartışmada 19 yaşındaki S.E., kuzeni Y.İ. (16) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Yeşil Gölcük beldesinde meydana geldi. S.E. ile halasının oğlu Y.İ. arasında katıldıkları düğünde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Y.İ., kuzeni E.'yi bıçakla yaraladı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı E., ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan E., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Y.İ. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Y.İ.'nin jandarmadaki sorgusu devam ediyor. 

DHA

Etiketler niğde düğün bıçaklama kuzen
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