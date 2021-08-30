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Düğünde ortalık savaş alanına döndü

Bursa'da bir düğünde mahalleli ile düğün sahipleri arasında gürültü nedeniyle kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde önceki gece yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir mahalle düğünde yüksek sesten rahatsız olan mahalleli ile düğün sahipleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Kavganın büyümesiyle yaklaşık 20 kişinin karıştığı kavga ile ortalık savaş alanına döndü. Çevredeki diğer vatandaşların durumu bildirmeleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları sakinleştirdi.

Etiketler düğün kavga
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