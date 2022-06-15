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Düğünde skandal görüntüler! Damat ve yakınları düğün sonrasında tutuklandı

Düğünde skandal görüntüler! Damat ve yakınları düğün sonrasında tutuklandı

Esenyurt'ta 12 Haziran'da bir düğünde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılması üzerine damar ve bazı yakınları gözaltına alınıp tutuklandı.

Esenyurt'ta düğününde terör örgütü PKK lehine slogan atıp örgüt propagandası yapan damat ve 9 yakını gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 DAMAT DÜĞÜN SONRASINDA TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Haziran akşamı Çınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'ndeki Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı'nda yapılan bir düğünde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, düğünde terör örgütü lehine slogan atıp propaganda yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde damat Mesut K. ile 9 yakını polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden 3 tanesinin 'terör örgütü üyeliği' suçundan kaydı olduğu öğrenildi. 

 

Etiketler düğün görüntü tutuklama
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