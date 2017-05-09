Düğüne uzun namlulu silahlarla gitmişler !

Kahramanmaraş’ta yapılan düğünde havaya rastgele ateş açılması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki genç, yaşam mücadelesi veriyor. Düğünde yaşananlar cep telefonu kameralarınca görüntülendi.

Geçtiğimiz pazar günü Onikişubat ilçesine bağlı Bulutoğlu Mahallesi'nde Faruk Altunbay’ın düğününde karşılama töreni sırasında silahlar çekildi. Düğünde havaya rastgele ateş açılması sırasında 17 yaşındaki Rüstem Ahraz’a kurşun isabet etti. Ağır yaralanan Rüstem Ahraz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alındı.



Tabanca ve uzun namlulu silahlarla havaya açılan ateş sonrası oğlunun yaralandığını söyleyen baba Şeref Ahraz, “Pazar günü öğle saatlerinde dışarıda yağmur olduğu için içerde oturuyordum. Dışarıda ise binlerce mermi sıkılıyordu. Bir anda oğlun düştü dediler ve dışarıya çıktığımda oğlum yerde yatıyordu. Hemen hastaneye kaldırdık ve şuan hayati tehlikesi sürüyor. Jandarma maganda kurşununu kimin sıktığıyla ilgili inceleme başlattı. Orada bulunan vatandaşlar tarafından kalaşnikoftan çıktığını duydum. Düğünlerde silah sıkılmasına karşıydım, benim canım yandı başkalarının yanmasın” dedi.



Olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma, merminin hangi silahtan çıktığıyla ilgili kriminal inceleme başlattı. Düğünde havaya uzun namlulu silahları kullanan kişilerin gönüllü köy koruyucularına ait olduğu iddia edildi.