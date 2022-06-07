Dün eşyaları camdan atmıştı, acı haber bugün geldi

Antalya'da dün eşyalarını camdan aşağı atıp, evinin balkonunda ateş yakan kadın, bugün balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Antalya’da dün bunalıma girip eşyalarını aşağı atan, balkonda yaktığı ateşin yanında hiçbir şey olmamış gibi masada oturmaya devam eden kadın, bu sabah 4. katın balkonundan düşerek feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 05.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi’nde 7 katlı bir apartmanın 4. katında meydana geldi. 44 yaşındaki M.A.’yı yerde hareketsiz olarak gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık çalışanları tarafından kontrol edilen kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan kadının aşağıya düşme anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Hızla beton zemine çakılan kadının hareketsiz kaldığı görüldü.

Ceset ise nöbetçi savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgi incelemesi devam ediyor.

Öte yandan ölen kadının dün balkonda küçük bir ateş yakıp daha sonra evinde bulunan eşyaları aşağı atan kadın olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından itfaiye merdivenleri ile balkona çıkılarak alınan kadın sağlık çalışanları tarafından kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmış daha sonra da taburcu olduğu öğrenilmişti. (İHA)