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  4. 22 Temmuz 2020 17:31

Dün kaybolan 16 yaşındaki Eylem bulundu

İzmir'den Manisa'ya gittikten sonra kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşı ile birlikte İzmir'in Menemen ilçesinde bir parkta bulundu.

Dün kaybolan 16 yaşındaki Eylem bulundu
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İzmir’in Menemen ilçesinde babasıyla yaşayan 16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe, iddiaya göre babasıyla yaşadığı anlaşmazlık sonrası ayrı yaşadıkları Manisa’daki annesinin yanına gitmek istedi. Erkek arkadaşı E.Y. ile dün akşam saatlerinde Menemen’den Manisa’ya giden genç kız, çantasını annesinin evine bırakarak geri döneceğini söyledi ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Eylem Hıdırtepe'nin bulunması için emniyet ekipleri tarafından çalışma başlatılırken, genç kızın erkek arkadaşının ailesi de oğulları için kayıp ihbarında bulundu. Edinilen bilgiye göre Eylem Hıdırtepe ve E.Y., Manisa’nın ardından tekrar İzmir’e geldi ancak aileleriyle iletişime geçmedi. İki genç, bugün Çocuk Büro Amirliği ekiplerince Menemen ilçesinde parkta bulundu. Eylem Hıdırtepe ve E.Y.’nin ifadeleri alınırken, ailelere de müjdeli haber verildi.

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İHA

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