Dünürlerin kavgası cinayetle bitti: 2 ölü

Konya'nın Çumra ilçesinde dünürler arasında çıkan silahlı kavgada kayınpederin tabancayla vurduğu gelinin annesi ve dayısı hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde İzzetbey Mahallesi 72417. Sokak Semerkant Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gelin M.Ü. eşi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle evi terk etti. Daha sonra gelin, annesi ve dayısı ile adrese gelerek eşyalarını almak istedi. Bunun üzerine dünürler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle damadın babası H.İ.Ü. (60) tabancayla dünürü olan gelininin annesi Ş.A. ve gelinin dayısı S.B.'yi vurdu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda Ş.A. ve S.B. hayatını kaybetti. Olayla ilgili zanlı H.İ.Ü. ve oğlu gözaltına alındı.



Olayla ilgili tahkikat sürüyor

İHA