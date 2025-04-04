Dünürlerin kavgası kanlı bitti: 2 ölü

Konya'da dünürlerin kavgası cinayetle bitti. Tabancayla dünürünü öldüren şahıs, ölen şahsın oğlu tarafından öldürüldü.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Yayın Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir iş yerine otomobille gelen O.U., içeride dünürü olduğu belirtilen M.Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle U. tartıştığı M.Ö.'yü tabancayla vurup iş yerinden çıktı. Bu sırada iş yerinde bulunan Ö.'nün oğlu A.M.Ö. da iş yerinden çıkan O.U.'yu otomobilin içerisindeyken ateş ederek vurdu. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği Ö. ve U. olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şüpheli A.M.Ö. suç aleti tabanca ile polise teslim oldu.

İHA