Dünya Kadınlar Günü'nde kahroldu! Eşi olacak cani onu katledip kendini ihbar etti

Türkiye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne acı bir haberle uyandı. Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi Çamlıbel Mahallesi’nde ikamet eden Sermin B. (42), eşi A.B. (51) tarafından bıçaklanarak katledildi.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde Sermin B. (42), eşi A.B. (51) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Çamlıbel Mahallesi'nde yaşanan olayda, göğsünden ağır yaralanan talihsiz kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan eş A.B.'nin "bıçağı elinden almak isterken saplandı" şeklindeki savunması şüphe çekerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

Gece Saatlerinde Tartışma Büyüdü

Saat 01.00 sularında çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede fiziksel kavgaya dönüşen olayda, A.B. mutfaktan aldığı iddia edilen bıçakla eşi Sermin B.’yi sol göğüs altından yaraladı. Eşini kanlar içinde gören A.B.’nin daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu ihbar ettiği öğrenildi.

Hastane Müdahalesi Yetersiz Kaldı

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kavaklıdere Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sermin B., doktorların tüm çabalarına rağmen hayata döndürülemedi. 42 yaşındaki kadının cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Şüpheli Eşten "Kaza" Savunması

Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınan A.B., ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek olayı bir "kaza" gibi göstermeye çalıştı. Şüpheli, "Sermin'in elinde bıçak vardı. Elinden almak isterken bıçak bir anda göğsünün altına saplandı" iddiasında bulundu.

Soruşturma Derinleştiriliyor

A.B.’nin jandarmadaki işlemleri sürerken, olayın planlı bir şiddet vakası mı yoksa savunma esnasında mı gerçekleştiği, yapılacak kriminal incelemeler ve tanık ifadeleri sonrasında netleşecek. 8 Mart günü yaşanan bu cinayet, bölgede büyük üzüntü ve tepki yarattı.

DHA / İHA

