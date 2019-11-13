Dünyanın en rahat hırsızı İstanbul'da güvenlik kamerasında!

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir elektronik mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre elektronik mağazasına müşteri kılığında gelen bir kişi dükkan içerisinde önce cep telefonu aksesuarlarını inceledi. Daha sonra dükkan sahibinin dükkanda olmadığını fark eden şüpheli, gözüne kestirdiği sadaka kutusunu saniyeler içerisinde çalarak kayıplara karıştı. Dükkan sahibinin dükkana geldiği zaman fark ettiği olay kamera kayıtları sayesinde ortaya çıktı.

Sadaka kutusunun çalınma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir şüphelinin dükkan içerisinde bir süre dolaştıktan sonra el çabukluğuyla sadaka kutusunu çaldığı görülüyor.

Polis ekipleri dükkan ve çevresinde yaptıkları inceleme sonucunda sadaka kutusunu çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.