  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. ''Dur'' ihtarına uymamasının faturası çok ağır oldu

''Dur'' ihtarına uymamasının faturası çok ağır oldu

''Dur'' ihtarına uymamasının faturası çok ağır oldu
Güncelleme:

Çorum’da denetim noktasında ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan sürücüye 63 bin 400 lira ceza işlem uygulanırken, sürücü belgesi iptal edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum-Ankara karayolundaki jandarma denetim noktasında "dur" ihtarına uymayan H.C.G., 07 ABE 216 plakalı aracı ile kaçmaya başladı. Ekipler tarafından takibe alınan şahıs, 22 kilometre sonra, Çorum-Ortaköy karayolu 4. kilometresinde yakalandı.

Ekipler tarafından şahsa 63 bin 400 TL para cezası uygulanırken, şahsın sürücüsü belgesi ise iptal edildi. Sürücü ve yanında bulunan R.S. polis merkezine götürüldü.

Şahsın kaçmaya çalışırken ekip aracına da çarptığı öğrenildi.

İHA

Etiketler dur dur ihtarı sürücü polis polis ekipleri trafik polisi ehliyet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ziraat Bankası Genel Müdürü'ne ''ben değil, devlet'' fırçası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ziraat Bankası Genel Müdürü'ne ''ben değil, devlet'' fırçası A Milli Kadın Basketbol Takımı, İzlanda’yı yıktı! A Milli Kadın Basketbol Takımı, İzlanda’yı yıktı! Şehit olan binbaşı ile ilgili ilgili kahreden detay cenazesinde ortaya çıktı Şehit olan binbaşı ile ilgili ilgili kahreden detay cenazesinde ortaya çıktı İnci Taneleri'nde hem büyük sır ortaya çıktı hem de izleyici çileden çıktı! İnci Taneleri'nde hem büyük sır ortaya çıktı hem de izleyici çileden çıktı! Metrelerce yüksekten atladı, jandarma onu ''varille'' kurtardı Metrelerce yüksekten atladı, jandarma onu ''varille'' kurtardı Hafta sonu planlarınızı değiştirin: Hava durumu durumu tahminleri değişti Hafta sonu planlarınızı değiştirin: Hava durumu durumu tahminleri değişti Türkiye donarken... Didem Soydan kış günü Türkiye'ye yazı geri getirdi Türkiye donarken... Didem Soydan kış günü Türkiye'ye yazı geri getirdi Merkez Bankası'nın 2025 enflasyon beklentisi 1 ay dayanabildi! Merkez Bankası'nın 2025 enflasyon beklentisi 1 ay dayanabildi! Şubat ayının ilk seçim anketinde dikkat çeken ayrıntı Şubat ayının ilk seçim anketinde dikkat çeken ayrıntı Süper Lig'in eski yıldızı kameraların önünde İmamoğlu'ndan iş istedi Süper Lig'in eski yıldızı kameraların önünde İmamoğlu'ndan iş istedi
Nagehan Alçı'dan eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya yeni dava Nagehan Alçı'dan eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya yeni dava Türkiye'nin yeni salgını bu oldu: Havadaki ölümcül, görünmez tehlike artık görülüyor! Türkiye'nin yeni salgını bu oldu: Havadaki ölümcül, görünmez tehlike artık görülüyor! Kabine revizyonu için yeni kulis: ''Erdoğan’ın üstünü çizeceği ilk isim belli oldu'' Kabine revizyonu için yeni kulis: ''Erdoğan’ın üstünü çizeceği ilk isim belli oldu'' Bir deprem uzmanı daha İzmir ve çevresi için tsunami uyarısı yaptı Bir deprem uzmanı daha İzmir ve çevresi için tsunami uyarısı yaptı Fatih Portakal, ekranlara veda edeceğini duyurdu: Hem Sözcü'ye hem Youtube'a... Fatih Portakal, ekranlara veda edeceğini duyurdu: Hem Sözcü'ye hem Youtube'a... Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: ''Beklentilerimiz doğru çıktı!'' Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: ''Beklentilerimiz doğru çıktı!'' Ocak ayının en fazla kazandıran yatırım aracı belli oldu Ocak ayının en fazla kazandıran yatırım aracı belli oldu İstanbul'daki mide bulandıran işkencede hem görüntüler hem de itiraflar ortaya çıktı İstanbul'daki mide bulandıran işkencede hem görüntüler hem de itiraflar ortaya çıktı Ameliyat olan Bahçeli hastanede yatağından muhalefete tepki gösterdi Ameliyat olan Bahçeli hastanede yatağından muhalefete tepki gösterdi Survivor'dan elenen Zeynep Alkan'dan dikkat çeken itiraf Survivor'dan elenen Zeynep Alkan'dan dikkat çeken itiraf