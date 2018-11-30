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  4. 30 Kasım 2018 19:58

Duruşma sonrası çatışma

Hatay'da aralarında husumet bulunan iki grubun hareket halindeki otomobillerden birbirlerine ateş açıldı.

Duruşma sonrası çatışma
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grubun hareket halindeki otomobillerden birbirlerine ateş açması sonucu 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Aralarındaki husumet nedeniyle katıldıkları Hatay Adliyesi’ndeki duruşmadan çıkan iki grup tartışmaya başladı. Polisin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Daha sonra otomobillerine binen taraflardan biri Otogar Kavşağı’nda diğer araçtaki gruba ateş açtı. Diğer araçtakilerin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. 

Çatışmada 01 BLB 84 plakalı otomobil, sürücüsünün yaralanarak direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Diğer araçtakilerin tabancayla ateş açmaya devam etmesi sonucu kaza yapan araçtaki M.D., M.K. H.D. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. 

İhbar üzerine oley yerine gelen ambulanslar, yaralıları Antakya Devlet Hastanesi’ne götürdü. Polis, 4 kişiyi yaralayan diğer gruptaki şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.

DHA

duruşma , saldırı , husumet
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