  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Duruşmada öldürdüğü eski sevgilisinin ailesinden özür diledi

Duruşmada öldürdüğü eski sevgilisinin ailesinden özür diledi

Duruşmada öldürdüğü eski sevgilisinin ailesinden özür diledi

Burdur'un Bucak ilçesinde 17 Mart'ta parkta tartıştığı eski sevgilisi öldüren zanlı, duruşmada pişman olduğunu söyleyerek özür diledi.

Burdur Bucak'ta 17 Mart'ta parkta tartıştığı eski sevgilisi Gizem C.'u (17) bıçaklayarak öldüren ve hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Eren Y.'ın yargılanmasına devam edildi. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya sanık Eren Y. (19) tutuklu bulunduğu Elmalı Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada Gizem C.'un yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

'OCAKLARINA ATEŞ DÜŞÜRMEK İSTEMEZDİM'

Duruşmada ifade veren sanık Eren Y., Gizem C.'un ailesinden özür dileyerek pişman olduğunu söyledi. Y., "Çok pişmanım. Benim gelecek planlarım vardı. Ocaklarına böyle bir ateş düşürmek istemezdim" dedi. Mahkeme heyeti tanıkları dinledikten sonra Eren Y.'ın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 11 Ocak 2022 tarihine erteledi.

AVUKAT TÜRKCAN'IN AÇIKLAMASI

Mahkeme sonrası Gizem C.'un ailesinin avukatı Elif Kübra Türkcan, adliye çıkışında açıklama yaptı. Ailenin vicdanının rahatlatılması için üst sınırdan ceza beklediklerini anlatan Türkcan, şunları söyledi:

"Her şeyden önce bir kadın, bir çocuk öldü. Bunu geçen celsede de söylemiştik zaten. Bugün ikinci duruşma görüldü. Tutukluluk hali devam ediyor ama kamu vicdanından ziyade ölen çocuğun ailesinin vicdanının rahatlatılması için üst sınırdan bir ceza bekliyoruz. Beklentimiz yüksek. Umarız her şey umduğumuz gibi devam eder ve cezayı hak ettiği gibi alır. Çünkü her şeyden önce bir çocuk vefat etti. Bunun acısı toplumda bir şekilde unutulur, kamuda unutulur ama bu insanların yüreğindeki ateş sönmeyecek."

'7 AYDIR MEZARLIĞA GİDİYORUM'

Gizem C.'un babası Hasan C. "Eğer o ağır cezayı alırsa içim rahatlamış olur" dedi.

Ağabeyi İbrahim C. ise, "7 aydır mezarlığa gidip geliyorum ama bir türlü kardeşim yanıma gelmiyor. Böyle bir şey olsun hiç istemezdim. Adalet yerini bulsun. En ağır cezayı istiyoruz" diye konuştu.

Ablası Ayşana Pişgin adaletin yerini bulmasını talep etti. Sanığın en ağır cezayla cezalandırılmasını isteyen Pişgin, "Kardeşim gibi başka Gizemler ölmesin. En ağır cezayla cezalandırılsın. Hiç çıkmasın. Hatta idam gelsin" dedi.

Etiketler cinayet aile eski sevgili ölüm özür
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
350 nüfuslu köyden 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör çıktı
Benzine 25 kuruş indirim geldi
Survivor yarışmacıları aşklarını böyle ilan etti
Aşk-ı Memnu Müge Anlı'da gerçek oldu! İzleyiciler şaşkına döndü
Kılıçdaroğlu’nun ''partili olmayan'' Cumhurbaşkanı adayı o mu ?
Survivor'un yarışmacıları aşklarını ilan etti
Diyanet'in ''alkollü içecek gideri'' açıklandı
Melis Sezen banyo pozuyla sosyal medyayı salladı
Yasmin Erbil ''cesur'' dekoltesiyle olay oldu
Emine Şenlikoğlu ''Ateist ve deistler kendi anne-babalarıyla evlenebilir'' dedi ortalık karıştı