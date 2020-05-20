Duvar inşaatı çöktü! 2 işçi toprak altında kaldı

Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Yahyalı Kent Sitesi'nde meydana geldi. Sitenin zemin duvarının yapımı sırasında toprak kaydı. 2 işçi kayan toprağın altında kaldı.

Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İşçileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

1 İŞÇİ, YARALI KURTARILDI

Tekirdağ'da, sitenin zemin duvarındaki çalışma sırasında meydana gelen heyelan sonucu toprak altında kalan 2 işçiden 1'i, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı çıkarılan işçinin sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından işçi, ambulansla Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.



Öte yandan diğer işçinin vücudunun bir kısmının toprak altında kaldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İşçi ile kurtarma ekiplerinin konuştuğu öğrenilirken, kurtarma çalışmaları sürüyor.