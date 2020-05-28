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  4. 28 Mayıs 2020 17:41

Duvarda esrarengiz kurşun! Görünce şoke oldular

Denizli’de yaşayan yaşlı çiftin evinde akılalmaz bir olay yaşandı. Yaşlı çift, sabah kalktıklarında duvarlarında nereden geldiği belli olmayan bir kurşun izi gördü.

Duvarda esrarengiz kurşun! Görünce şoke oldular
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Edinilen bilgiye göre, olay Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, tek katlı evde oturan yaşlı çift Kadriye ve Nuri D., sabah erken saatlerde pencereden dışarıya baktıkları esnada oluşan deliği fark etti. Evin içerisine bakan çift kısa süre sonra duvara isabet etmiş mermiyi gördü.

Ne olduğunu anlamayan çift olayı ilk önce oğulları Hüseyin D.’ye telefonla anlattı. Hüseyin D. ise polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Evin çevresinde araştırma yapan Olay Yeri İnceleme ekipleri evin 5 metre ilerisinde yerde boş kovan buldu. Yaşlı çiftin kimseyle husumeti olmaması ve çevredeki vatandaşları herhangi bir ses duymaması ise şaşkınlığa sebep oldu

 
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

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kurşun , cam , duvar
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