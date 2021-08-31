Duvardan akan sarı renkli su gerçeği ortaya çıkardı

Antalya'da birinci kattaki dairenin duvarından akan sarı sudan şüphelenen esnaf, 3 gündür haber alamadıkları komşularının hayatını kaybettiğini öğrendi.

Antalya'da birinci kattaki dairenin duvarından akan sarı sudan şüphelenen esnaf, 3 gündür haber alamadıkları komşuları Kaffar K.'ın (73) hayatından endişe etti. Merdivenle çıkılan balkondaki demir korkuluk kesilip eve girilince, Kaffar K.'ın öldüğü ortaya çıktı.

Olay saat 16.00 sıralarında, Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerindeki apartmanın birinci katında meydana geldi. Apartman altındaki oto lastikçi esnafı, üst katın duvarından iş yerinin önüne sarı sıvı aktığını görünce, apartmanda oturanlara sordu.

Üst katlarda yumurta kırıldığını düşünen komşular, sıvının birinci kattaki duvarın çatlak duvarından geldiğini görünce, 3 gündür göremedikleri komşuları Kaffar K.'ın hayatından endişe etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada bir kişi, merdivenle çıkarak, Kaffar K.'ın dairesinin penceresinden içeri baktı.

CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR

Odada bir kişinin hareketsiz yattığını gören genç, polisin bilgisi dahilinde balkondaki demir korkulukların kilidini kırarak içeri verdi ve dairenin dış kapısını açtı. İçeriye giren polis ve sağlık ekipleri, salon kısmında yüz üstü yatan Kaffar K.'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

ÇEVRESİ TARAFINDAN ÇOK SEVİLDİĞİ BELİRTİLDİ

Almanya'dan emekli olduğu ve 5 yıldır yalnız başına yaşadığı belirtilen Kaffar K.'ın, çevresi tarafından çok sevildiği belirtildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Kaffar K.'ın yakınları gözyaşı döktü.

Polis olayla ilgili soruşturma yürütürken, Kaffar K.'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)