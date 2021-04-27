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Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme

Gaziantep'te, erkek arkadaşının evinin balkonundan düşmesi sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili olay yerinde keşif yapan bilirkişi heyeti, keşif raporunu hazırladı.

Delen’in hayatını kaybettiği evin içerisinde ve düştüğü apartman bahçesinde keşif yapan heyet, hazırladığı teknik raporu Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesine sundu.

AĞIR HAKARET VE ŞİDDET

Duygu’un düşme anına ilişkin görüntülerin incelenmesi sonucunda bilincinin açık olduğunu belirleyen heyet; raporda, olayın Mehmet Kaplan’ın maktul Delen’e ağır ve hakaret ve şiddet uygulaması sonucu meydana geldiği kanaatine varıldığını aktardı.

''KAZARA DÜŞMESİ MÜMKÜN DEĞİL''

Heyet ayrıca, Delen’in dengesini kaybederek kazara aşağıya düşmesinin mümkün olmadığını da tespit etti. Duygu Delen balkondan düşmeden önce evde şiddete dair izlere rastlandığına dikkat çekildi. Genç kızın kaza sonucu düşmediğinin belirlendiğine dikkat çekildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Ağustos ayında yaşanan olayda, 17 yaşındaki Duygu Delen, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın dördündücü kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Kız arkadaşının intihar ettiğini ileri süren Kaplan ailenin cinayet iddiaları üzerine yapılan soruşturmada tutuklandı.

Mehmet Kaplan'ın ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Etiketler duygu delen ölüm gelişme
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