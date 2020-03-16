Düzce'de evde patlama: 1 ölü

Akçakoca Osmaniye Mahallesi Başar Caddesi’nde bulunan 2 katlı bir binanın ikinci katında öğle saatlerinde ilk belirlemelere göre doğal gaz sıkışmasına bağlı olarak patlama meydana geldi. Patlamada evin pencere doğramaları yerinden fırlarken, alevler evi sardı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak söndürdü. Eve giren ekipler, Vedat Yılmaz’ın cesediyle karşılaştı. Vedat Yılmaz’ın cesedi evden çıkarılarak otopsi için Akçakoca Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.







Yangın sırasında dumandan etkilenen itfaiyecilere ambulansta müdahalede bulunuldu. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz olay yerine gelerek çalışmaları takip etti. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerine gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



