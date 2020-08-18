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  4. 18 Ağustos 2020 17:25

Düzce'de korkunç kaza! Otomobilin kapısı, diğer araca saplandı

Düzce’deki D-100 yolunda gerçekleşen kazada, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil önündeki otomobile çarparken, otomobilin kopan kapısı, diğer aracın ön kısmına saplandı.

Düzce'de korkunç kaza! Otomobilin kapısı, diğer araca saplandı
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Kaza akşam saatlerinde D-100 yolu Çoban kavşağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden yabancı uyruklu Sabbah Abu Alkıma yönetimindeki 34 CAM 523 plakalı otomobil iddiaya göre sürücüsünün kırmızı ışıkta geçmesi sonucu kavşakta yeşil ışığın yanmasını bekleyen Davut Ateş'in kullandığı 06 VHB 54 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Ateş'in otomobilin kapısı kopup, diğer otomobilin ön kısmına düştü. Kazada Davut Ateş yaralandı.

Yaralı sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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