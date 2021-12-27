Düzce’de mobilya fabrikasında yangın

Düzce’de bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Fabrika alev alev yanarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında alevlere müdahale etmeye çalışan 20 işçi dumandan etkilendi.

Düzce merkeze bağlı Doğanlı köyünde bulunan bir mobilya fabrikasında Saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. İmalathane bölümünde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek depo kısmına sıçradı. Fabrika alevlere teslim olurken, ihbar üzerine Düzce ve ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ve fabrika işçileri yangını söndürmek için birlikte çalıştı. Yangında 20 işçi dumandan etkilenirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri de dumandan etkilenen işçilere müdahalede bulundu. İşçiler tedavileri için hastanelere kaldırıldı. Yangını söndürmek için çalışmalar devam ederken, rüzgar nedeniyle alevlere müdahale etmekte güçlük çekiliyor.

ÇEVRE İLLERDEN TAKVİYE İTFAİYE EKİPLERİ GELDİ

Düzce’de, mobilya fabrikasında çıkan yangın nedeniyle Bolu, Sakarya ve Kocaeli’den itfaiye ekipleri istendi. Yangının ilk anlarından itibaren Düzce ve ilçelerinden gelen itfaiye ekipleriyle yangına müdahale edilirken, takviye gelen ekipler de söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İlimiz Doğanlı Köyünde bulunan ülkemizin önemli mobilya fabrikalarından birisinde akşam saatlerinde çıkan yangın sonrası bütün kurumlarımız ve çevre illerden gelen destek ekipler ile yangına müdahale için seferber olmuşlardır. İlk müdahale sonrası yangın kontrol altına alınmış olup, itfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma işlemleri devam etmektedir. Devletimiz tüm kurumlarıyla gerekli müdahaleleri yapmaktadır" denildi.