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Düzce'de peş peşe 2 cinayet

Düzce'de peş peşe 2 cinayet
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Düzce'de iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada babası öldürülen muhtar, babasını öldüren kişiyi beylik tabancasıyla öldürdü.

Olay, Düzce’nin Gümüşova İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Gümüşova merkeze bağlı Yeni Mahallesi'nde meydana gelen olayda mahalle muhtarı Z.B’nin babası İrfan B. ile Nevzat K. arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Nevzat K., belinden çıkardığı silahla İrfan B.’yi vurdu. İrfan B.’nın vurulduğunu gören oğlu Z.B’de beylik silahıyla Nevzat K.’yi vurdu. İrfan B. kaldırıldığı Gümüşova Entegre Hastanesi’nde hayatını kaybederken, Nevzat K. ise ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen Nevzat K.’de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Babasını vuran Nevzat K.’yi beylik tabancasıyla vuran Z.B ise yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

İHA

Etiketler düzce silahlı saldırı cinayet
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