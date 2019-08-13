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  4. 13 Ağustos 2019 11:17

E-5 karayolunda tekme tokatlar havada uçuştu

İstanbul'da bayramın 1. gününde E-5 karayolu Avcılar mevkisinde yaşanan kavga kameralara yansıdı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı, motosiklet sürücüsü ayırdı.

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Kurban Bayramı’nın 1. gününde E-5 karayolu Avcılar Denizköşkler mevkisinde iki aile trafikte tekme ve tokatlarla birbirine girdi. Tarafları motosikletli bir sürücü güçlükle ayırırken o anlar kameralara yansıdı.

Olay, önceki günü saat 15.00 sıralarında E-5 karayolu Avcılar Denizköşkler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı’nın 1. gününde yoğun trafikte seyreden iki otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen sürücüler birbirine vurmaya başladı. Sürücülerin ailelerinin de otomobillerden inmesi üzerine kavga büyüdü.

Tekme ve tokatlarla birbirine girdiler
Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgayı yoldan geçen bir motosikletli bitirdi. Araya giren motosikletli, sürücülerden birini ayırarak otomobiline bindirdi. Diğer tarafın da araçlarına binmesiyle kavga sona erdi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

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