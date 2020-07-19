  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 19 Temmuz 2020 12:05

E-5 karayolunda trafik magandaları ortalığı birbirine kattı

E-5 karayolu Selimpaşa mevkisindeki düğün konvoyunda bulunan 7 araç, birbirlerine makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü.

E-5 karayolunda trafik magandaları ortalığı birbirine kattı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

E-5 karayolu Silivri Selimpaşa mevkisinde dün kaydedilen görüntülerde, düğün konvoyundaki araçlar seyrettiği esnada bir anda hızla şerit değiştirtip fren yapmaya başladılar. Bir süre sonra konvoydaki 7 araç birbirlerine “makas” da atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Arkadan seyreden sürücüleri bir an düşünmeyen ve geçişlerini engelleyen konvoydakiler, daha sonra gözden kayboldu. O anları kaydeden bir kadın, “Düğün konvoyu değil terör” diyerek duruma tepki gösterdi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
trafik , karayolu , maganda , e-5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM