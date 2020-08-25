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  4. 25 Ağustos 2020 22:14

E-5'te kaza sonrası büyük kavga!

Bakırköy E-5'te meydana gelen kaza sonrası, iki taraf arasında kavga çıktı. Kazada ölü ve yaralı olmazken lüks araçlar büyük hasar gördü.

E-5'te kaza sonrası büyük kavga!
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Bakırköy E-5'te meydana gelen kazanın ardından kazaya karışan taraflar arasında kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle son buldu. Kazada yaralanan olmazken lüks bir araç hurdaya döndü.

Kaza, akşam saatlerinde Bakırköy E-5 Ataköy metro istasyonu yanı Topkapı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki lüks bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. O sırada arkadan gelen 67 JZ 639 plakalı otomobilin sürücüsü de duramadı ve lüks araca arkadan çarptı. Kazaya karışan sürücüler araçlarından inerek tartışmaya başladı.

Yumruklar konuştu: Tarafları diğer sürücüler ayırdı

Meydana gelen kaza sonrası iki sürücü de araçtan inerek tartışmaya başlayınca ortalık bir anda savaş alanına döndü. Taraflar yol ortasında yumruklu tekmeli kavgaya tutuştu. Kavga eden tarafları ise diğer sürücüler ayırdı. Kazada lüks bir araç hurdaya döndü.

 
E-5 kısa sürede kilitlendi

Kaza nedeniyle bölgede trafik tek şeritten sağlandı. Olay yerindeki vatandaşlardan kimisi kazayı film izler gibi seyrederken, kimisi de cep telefonuyla o anları kaydetti. Kaza sonrası araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, trafik de normal akışına döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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kaza , e5
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