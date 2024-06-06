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E-5'te nefes kesen kovalamaca kamerada

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Beylikdüzü E-5'te trafik polislerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Avcılar'da kaza yaparak durdu. Yaşanan anlar trafikteki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken sürücünün alkollü olduğu gerekçesiyle kaçtığı ileri sürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde Beylikdüzü E-5'te yaşandı. Edinilen bilgilere göre yolda uygulama yapan polis ekipleri bir araca 'dur' ihtarında bulundu.

Ekiplerin uyarısını dikkate almayan sürücü yanındaki kişiyle birlikte kaçmaya başladı. Kaçan araç Avcılar'da bariyere vurarak kaza yaptı, kovalamaca son buldu. Alkollü olduğu iddia edilen araçtaki şahıslar gözaltına alındı. 2 şüphelinin de emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde, şahısların polisten kaçması, kaza yapmaları, polisin gözaltına alması yer aldı.

İHA

Etiketler istanbul e-5 e-5 alkollü sürücü kovalamaca polis
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