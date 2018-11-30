SON DAKİKA
SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN TAHLİYE BAŞVURUSUNA RET !
Araç sahipleri dikkat ! 2019'da kim ne kadar vergi ödeyecek ?
Araç sahipleri dikkat ! 2019'da kim ne kadar vergi ödeyecek ?
TEM'de inanılmaz görüntüler ! 7 araç birbirine girdi
TEM'de inanılmaz görüntüler ! 7 araç birbirine girdi
IP TV üyeliği olanlara kötü haber ! Bakanlık harekete geçti
IP TV üyeliği olanlara kötü haber ! Bakanlık harekete geçti
Ergenekon davasında flaş gelişme
Ergenekon davasında flaş gelişme
Şehir Hastanesi'nde ''asit'' paniği
Şehir Hastanesi'nde ''asit'' paniği
Yalova'nın ardından Ankara'da korkutan deprem
Yalova'nın ardından Ankara'da korkutan deprem
AK Parti'den yaşlılık aylığı, kira artışı ve işsizlik maaşı kanun teklifi
AK Parti'den yaşlılık aylığı, kira artışı ve işsizlik maaşı kanun teklifi
CHP'nin emekli maaşı teklifi Meclis'te !
CHP'nin emekli maaşı teklifi Meclis'te !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 30 Kasım 2018 14:16

E-5'te trafiği felç eden kaza

E-5 Karayolu Beylikdüzü mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan bir araç yan yola uçtu. Kazada 2 kişi yaralanırken, trafikte yoğunluk oluştu.

E-5'te trafiği felç eden kaza
A+ A-

Kaza, Beylidküzü mevki E-5 karayolu Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 GF 6785 plakalı aracın sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü aniden önüne çıkan kamyona da hafif şekilde vurarak direği devirdi ve yan yolda seyir halindeki arabanın üzerinden uçtu. Yaşanan kazada aracın sürücüsü ve diğer araçtaki sürücü hafif şekilde yaralandı. Olayı gören vatandaşlar 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Araç kullanılamaz hale gelirken olay sonrası E-5 anayolu ve yanyolda trafik durma noktasına geldi. Olayı gören kamyon sürücüsü ise yaşananları anlattı.

İHA

beylikdüzü , trafik kazası
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM