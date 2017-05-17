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  4. 17 Mayıs 2017 09:35

Ebu Halik yakalandı !

Reina saldırganı Masharipov'un hücresindeki kilit isim olan Ebu Halik kod adlı Khaban Gulomov yakalandı.

Ebu Halik yakalandı !
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Yılbaşı gecesi eğlence klubü Reina'ya saldırı düzenleyerek 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor. Savcılık tutuklu saldırgan Abdulkadir Masharipov'la bağlantılı hücreleri tek tek çökertiyor. 

Kilit isim Ebu Halik 

Akşam'dan Hilal Yıldırım'ın haberine göre; Geçtiğimiz günlerde Masharipov'un hücresinden kritik bir isim  daha yakalandı. Başakşehir'deki bir evde yakalanan şüpheli Khasan Gulomov'un, örgütte Ebu Halik kod adını kullandığı tespit edildi. Gulomov, Hatay'dan Halit Abbdullah adına düzenlenmiş sahte pasaport ile Türkiye giriş yaptığı belirlendi. 

4 bin 378 dolar ele geçirildi 

Gulomov'un yakalandığı evde yapılan aramada 12 tane AK-47 Kalaşnikof ele geçirildi. Aramalarda silahların yanı sıra 4 bin 378 Amerikan Doları, 3 bin İsveç Kronu bulundu.

Kaçışına ve saklanmasına yardım etti

Soruşturma kapsamında Masharipov'un kaçışı ve saklanmasında kilit rol oynayan 'Danyelik' kod isimli bir şüpheli daha tespit edildi. Evde ele geçen bu 12 Kalaşnikof Gulomov'a, 'Danyelik' tarafından saldırı öncesinde getirildi. Gulomov geçtiğimiz günlerde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akşam

ebu halik