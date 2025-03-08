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Ece G.'nin yakınları açıkladı; Belgrad Ormanı'na gidiş nedeni belli oldu

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Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece G.'nin cenaze törenine katılan akrabaları, Ece'nin meditasyonla ilgilendiğini belirtirken, Belgrad Ormanı'na gitme sebebi için de "Oraya gitme sebebi meditasyondur belki" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece G., Güneşli Merkez Cami'de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden çıkan peyzaj mimarı Ece G., daha sonra Belgrad Ormanı'nda kaybolmuş, 4 günlük arama kurtarma çalışmaları sonrasında hafif yaralı olarak bulunmuştu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Ece G., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece G.'nin cenaze törenine katılan akrabaları, Ece'nin meditasyonla ilgilendiğini belirtirken, Belgrad Ormanı'na gitme sebebi için de "Oraya gitme sebebi meditasyondur belki" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden Ece G. için Bağcılar Güneşli Merkez Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İstanbul AK Parti Milletvekili Hasan Turan, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Ece G., ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece G.'nin cenaze törenine katılan akrabaları, Ece'nin meditasyonla ilgilendiğini belirtirken, Belgrad Ormanı'na gitme sebebi için de "Oraya gitme sebebi meditasyondur belki" ifadelerini kullandı.

"Hayat dolu biriydi"

Mahalleden çocukluk arkadaşı G.K., "Arkadaşım çok başarılı, çok iyi bir insandı. Abisi ortaokul arkadaşımdı. Aynı mahallede büyüdük. Okula giderken, ben işe gidiyordum. Beraber dönüyorduk. Çok pozitif, neşeli ve olumsuzluk düşünmeyecek bir insan. Medyadan duyduğum kadarıyla iş yerinde sorun yaşıyormuş. Tarot sayfası açmıştı hatta ben de şakalaştım. Onunla alakalı eğitim aldı. Hayat dolu biriydi, ağzına olumsuz cümle almazdı. Şüpheli ölüm mü bir şey diyemem, polis araştıracak" dedi.

"Ölümünün altından başka şeyler çıkacak"

Akrabası M.Ç. ise "Çok üzgünüz, daha ileride neler çıkacak bilmiyoruz. Ölümünün altından başka şeyler çıkacak. Çantanın ileride bulunması bizi kuşkulandırıyor. Şüpheli ölüm. İleriki günlerde inşallah nedeni açıklanır. Ölüm nedenine organ yetmezliği dediler" diye konuştu.

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece G.'nin cenaze törenine katılan akrabaları, Ece'nin meditasyonla ilgilendiğini belirtirken, Belgrad Ormanı'na gitme sebebi için de "Oraya gitme sebebi meditasyondur belki" ifadelerini kullandı.

"Bir sürü soru işareti var"

Akrabası Y.Ç. ise, "Adli Tıp'ta ön raporda organ yetmezliği denildi. Bir sürü soru işareti var. Ece iyileşecek, anlatacak diye bekliyorduk. Hevesimiz kursağımızda kaldı. Sosyal medyada yapılan yorumları neye dayanarak yapıyorlar bilmiyorum. Abisi yurtdışında sosyal medyaya bakıyor. Beni arıyor, 'ne oluyor' diye. Ritüelle ilgileniyordu ama o sebepten mi öldü bilmiyoruz. Oraya gitme sebebi meditasyondur belki ama meditasyondan öleni duymadım" ifadelerini kullandı.

İHA

Etiketler ece g belgrad ormanı meditasyon ece g.'nin cenazesi ece g.'nin akrabaları
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