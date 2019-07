Ecem'in babası böyle seslendi: İçeride çürüyeceksin

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 5 Ocak 2018 tarihinde ortadan kaybolan ve ormanda gömülü halde cesedi bulunan 17 yaşındaki Ecem Balcı cinayetiyle ilgili açılan davanın duruşmasına devam edildi. Duruşma sonunda konuşan baba Gökhan Balcı, “Benim kızımın katili en ağır cezayı alacak” dedi.



Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Ecem Balcı, 5 Ocak 2018 tarihinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailenin durumu polise bildirmesi üzerine polis ekipleri Ecem’i bulmak için arama başlatırken, Ecem’in annesi Esra Ercömert (41) bir not bırakarak Kandıra’ya bağlı Kerpe’de kayalıklardan denize atlayıp hayatına son verdi. Polis ekipleri, Esra Ercöment’in intiharının şüpheli olabileceği üzerinde durarak olayla ilgili inceleme başlatarak Ecem’in annesinin arkadaşı Süleyman K. ve akrabalarını gözaltına almıştı. Gözaltındaki Süleyman K.’nın ifadeleri üzerine ekipler, 16 Şubat gecesi Ecem’in cesedini Gölcük’e bağlı Ayvazpınar Köyü Yapraklı Deresi mevki’inde gömülü halde buldu. Süleyman K. sorgusunda Ecem’i öldürerek gömdüğünü itiraf etmesi sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden N.K., Y.K., R.Ö.Y., K.A. ve İ.D. suç ve delilleri yok etme veya değiştirme suçundan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Dava görülmeye devam edildi

Olayla ilgili olarak Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 5. celsesi görülmeye devam edildi. Tutuklu sanık Süleyman K. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Duruşmaya Ecem Balcı’nın babası Gökhan Balcı, taraf yakınları ve evlatlar katıldı. Davada tutuklu yargılanan sanık Süleyman K., duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılırken, tutuksuz yargılanan sanıklar da salonda hazır bulundu. Ecem Balcı’yı öldürdüğü iddia edilen Süleyman K.’nin daha önce evinden çıkan tarihi eserlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında avukatlığını yapan Halit Demeç tanık olarak katıldı. Tanık sıfatıyla ifade veren Av. Halit Demeç, görülen dava hakkında hiçbir bilgisinin olmadığını belirterek, “Ben daha önce Süleyman K.’nın evinden çıkan tarihi eserlerle ilgili olayın soruşturma aşamasında bulundum. Bu davayla ilgili bir bilgim yoktur” dedi.



Adli tıp raporu gelmedi

Duruşmada Ecem Balcı hakkında istenen ayrıntılı otopsi raporunun gelmediği görülürken, Kocaeli Barosu temsilcileri davaya katılma talebinde bulundu. Duruşmada söz alan Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, duruşmaya katılma taleplerinin hukuk çerçevesinde kabul edilmesini istediklerini söyledi. Ardından mahkeme savcısı tarafından ceza yargılama yasasının ilgili maddeleri gereği Kocaeli Barosu temsilcilerinin davaya katılma talepleri reddetti.



“Ecem’in gerçek katillerinin bulunmasını istiyoruz”

Daha sonra duruşmada söz alan sanık Süleyman K. daha önceki duruşmalarda yaptığı savunmaları tekrarlayarak, emniyetteki ifadesini işkence altında verdiğini iddia etti. Söz alan sanık avukatı ise Ecem Balcı’nın günlüklerinin kendisine ait olup olmadığına ilişkin rapor alınması talep ederek, “Ecem’in ölümüne ben de üzüldüm. Hepimiz üzüldük. Müvekkilim Ecem’i öldürmemiştir. Emniyette baskı altında ifade vermiştir. Bu olayın aydınlatılmasını ve Ecem’in gerçek katillerinin bulunmasını istiyoruz” dedi.



Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti yapılan savunmaların ardından duruşmayı 3 Ekim tarihine erteleyerek, Süleyman K.’nin tutukluluk halinin devamına, Ecem Balcı’ya ait adli tıp raporunun akıbetinin sorulmasına ve Süleyman K.’nin emniyette alınan sorgusu sırasında kaydedilen kamera görüntülerini talep edilmesine karar verdi.



“Benim kızımın katili en ağır cezayı alacak”

Duruşma sonunda Ecem Balcı’nın babası Gökhan Balcı, kendilerine destek olan STK kuruluşları ile birlikte adliye önünde açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada kızının katilinin en ağır cezayı alması için elinden gelen her şeyi yapacağını söyleyen baba Balcı, “Benim kızımı öldüren o katil ağırlaştırılmış müebbet cezası alana kadar ben bu adliyeye gidip geleceğim. Burası olmazsa daha fazla üstüne gideceğim. Benim kızımın katili en ağır cezayı alacak. Şimdi sosyal medyadan kampanya başlatıp karalama yaptığımızı söylüyorlar. Daha fazlasını yapacağız, daha büyüğünü yapacağız, daha büyük olacağız. Korkun bizden. O cezayı alacaksın, içerde çürüyeceksin” dedi.



“Duruşmayı uzatmaya yönelik bir takım talepler var”

Daha sonra dava hakkındaki gelişmeler ile ilgili açıklama yapan Avukat Aslıhan Şen ise, “Davanın 5. Celsesi görüldü. Aslında bu kısımda adli tıp raporunun gelmesini bekliyoruz. Adli tıp raporundan sonra savcının mütalaa vererek karar çıkacağını düşünüyoruz. Bir tanık var, ısrarla dinletmeye çalışıyorlar. Bize göre davayla alakalı hiçbir alakası olmayan birisi. Bu kişi davanın soruşturma aşamasında, ‘benim davayla alakalı hiçbir bilgim yoktur’ diye beyanda bulunmasına rağmen duruşmayı uzatmaya yönelik bir takım talepler var. Zaten her celsede bu talepler ret ediliyor. Şu anda adli tıp raporunu bekliyoruz” diye konuştu.