Eczanede fark ücreti cinneti: Yaşlı kadın eczaneyi birbirine kattı

Kayseri’de ilaç fark ücretini ödemek istemeyen bir kadın, eczaneye taş atıp, ortalığı birbirine kattı. Hırsını alamayan kadın daha sonra eczanenin camlarına tekme ve yumruklarla vurmaya devam etti.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet vakalarına bir yenisi daha eklendi. Kayseri'de faaliyet gösteren bir eczaneye gelen kadın müşteri, mevzuat gereği alınması gereken fark ücretine itiraz etti.

Tartışmanın büyümesi üzerine kadın, yolda bulduğu taşı eczanenin içine fırlattı. Taş, eczacının kucağındaki çocuğunun bulunduğu alana düşerken, saldırgan hızını alamayarak camlara tekme ve yumruklarla saldırdı.

Eczacı Odası'ndan Sert Tepki

Olayın ardından 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası bir basın açıklaması yayınlayarak, şiddetin eczanelere kadar sıçramasının kabul edilemez olduğunu belirtti:

"Bu çirkin olay, sadece bir meslektaşımıza değil, toplumun sağlık hizmetine yönelmiş açık bir saldırıdır. Eczacılar, sağlık sisteminin yükünü omuzlayan sağlık profesyonelleridir; ancak güvenlik duyguları ve mesleki saygınlıkları giderek daha fazla tehdit altına girmektedir."

"Fark Ücretleri Keyfi Değil, Yasal Zorunluluktur"

Eczacı Odası, yaşanan bu öfke patlamasının temelindeki yanlış algıya da dikkat çekti:

"Kamuoyunun bilmesini isteriz ki; eczanelerde alınan fark ücretleri veya katkı payları, eczacıların keyfi belirlediği rakamlar değildir. Bu ödemeler tamamen sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında belirlenen yasal zorunluluklardır. Eczacı bu sistemin karar vericisi değil, sadece uygulayıcısıdır."

Saldırı anları eczanenin güvenlik kameralarına yansırken, görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Kamuoyu, sağlık çalışanlarının korunması için daha caydırıcı yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

İHA