Eda Nur'un ölümünde flaş gelişme! Adliyeye sevk edildi

Ankara'da cinsel saldırıya uğradıktan sonra intihar eden 18 yaşındaki Eda Nur K.'nin ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi

Ankara'da annesine veda mesajı gönderdikten sonra yaşamına son veren Eda Nur K.'a (18) 1 hafta önce cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen iki kişiden Yusuf G. de gözaltına alındı.

Babasını küçük yaşta kaybeden ve sevgi evinde büyüyen Eda Nur K., 7 Ağustos gecesi sabaha karşı ablası Güler K.'nin erkek arkadaşının Çankaya Alacaatlı Mahallesi'nde 15'inci kattaki evinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. İntihardan önce cep telefonundan annesine "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeylerin güzel olacağına inancı kalmadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen" mesajını gönderen Eda Nur, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

CİNSEL SALDIRI ŞİKAYETİ

Eda Nur K.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, intiharından 1 hafta önce 31 Temmuz'da da polise başvurarak, Mehmet A. ve Yusuf G.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Eda Nur K.'nin, sosyal medyada tanıştıkları Yusuf G. ile akşam eğlence mekanında buluştuklarını, yanlarında ablası ve kendisini 'Tayfur' olarak tanıtan Mehmet A.'nın da bulunduğunu söylediği öğrenildi. Eda Nur K.'nin, burada bir süre içki içtikten sonra başka bir mekana gittiklerini, burada ablası tuvalete gittiği sırada Yusuf'un kendisini eve bırakma bahanesiyle mekandan çıkardığını ve otele götürdüğünü belirttiği öğrenildi. Eda Nur K.'nin, burada önce Yusuf G. sonra da Mehmet A.'nın isteği dışında kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını iddia ederek şikayette bulunduğu belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şikayet üzerine Mehmet A.'nın gözaltına alındığı ancak Eda Nur K.'da darp ve zorlama olmadığı yönündeki doktor raporu üzerine delil yetersizliğinden serbest bırakıldığı öğrenildi. Eda Nur'un şikayeti üzerine başlatılan cinsel saldırı soruşturmasında aranan Yusuf G. de bugün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA