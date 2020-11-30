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  4. 30 Kasım 2020 22:52

Edirne'de dehşet! Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürdü

Edirne’de bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşini öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Edirne'de dehşet! Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürdü
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Şükrüpaşa Mahallesi’nde bir markette çalışan boşanma aşamasındaki eşi N.K’nin yanına giden M.E.K., eşini tüfekle vurduktan sonra etrafa rastgele ateş açıp, ardından aynı tüfekle kendini vurdu.

KADININ ARKADAŞLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.E.K. hastaneye kaldırılırken, eşi N.K’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden kadının mesai arkadaşları ise sinir krizi geçirdi.

Çiftin ilerleyen günlerde boşanma davasının olduğu öğrenildi. 

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