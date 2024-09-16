Edirne'de iş cinayeti: Akıma kapılan işçi yaşamını yitirdi
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Edirne’de kurutma makinesine çeltik döküldüğü sırada elektrik akımına kapılan bir işçi yaşamını yitirdi.
Edirne’nin Enez ilçesinde kurutma makinesine çeltik döküldüğü sırada elektrik akımına kapılan B.G. (47), hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Şehitler köyündeki çeltik sahasında meydana geldi. Keşan ilçesinde esnaflık ve çiftçilik yapan B.G., kurutma makinesine çeltik döktüğü sırada elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan B.G., yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. B.G.’ün cenazesi otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
DHA
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